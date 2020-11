Nach der Rallye der letzten Tage gönnen sich die Anleger in Frankfurt am Donnerstag zunächst eine kleine Pause. Der DAX notiert vorbörslich rund 0,4 Prozent leichter bei 13.155 Zählern. Im Fokus der Investoren stehen das mögliche Kabinett des zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden, der Streit zwischen Wettbewerbsaufsicht und Großkonzernen in China und die Unternehmensergebnisse hierzulande. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

