Die Titelgeschichte von Maxim Integrated behandelt das Thema Intelligenz am Netzwerkrand in Verbindung mit der I/O-Link-Technologie. Durch die konsequente Datenerfassung entlang der Fertigung sowie die Verarbeitung am Netzwerkrand können Unternehmen so verschiedene Daten erfassen und in Echtzeit Entscheidungen treffen. Im anschließenden Embedded-Teil erfahren Entwickler unter anderem wie sich Wearables mit verschiedenen Arduino-Boards umsetzen lassen. Außerdem vergleichen wir verschiedene Flash-Speicher für industrielle Anwendungen und geben Hinweise bei der Wahl des richtigen DRAM- und Flash-Speichers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...