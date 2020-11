DJ EUREX/Bund-Future leicht im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.20 Uhr um 4 Ticks auf 174,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,64 Prozent und das -tief bei 174,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.725 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 12 Ticks auf 222,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 135,23 Prozent. Im Blick steht weiter das EZB-Notenbankerforum.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat am Vortag erneut die Bereitschaft der Zentralbank unterstrichen, die Geldpolitik weiter zu lockern. Am Donnerstag stehen weitere Rede von Zentralbankern an. Zum Abschluss wird es eine Paneldiskussion geben, an der neben Lagarde auch Fed-Chef Jerome Powell sowie BoE-Gouverneur Andrew Bailey teilnehmen werden. Aussagen zur Geldpolitik gelten als Impulsgeber für den Rentenmarkt. Widerstände für den Bund sieht die DZ Bank bei 174,87 und dann bei 175,00, eine Unterstützung bei 173,66 Prozent.

November 12, 2020 02:34 ET (07:34 GMT)

