TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--In einer Mischung aus abebbender Impfstoffeuphorie und Gewinnmitnahmen auf den zuletzt vielfach erreichten Langzeithochs ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten überwiegend etwas nach unten gegangen. Am Ölmarkt und am Devisenmarkt tat sich wenig, der Dollar-Index lag zuletzt wenig verändert, ebenso der Yen zum Dollar, zumindest im Vergleich mit den Ständen am Mittwochmorgen.

Marktteilnehmer sprachen mit Blick auf die etwas abgekühlte Impfstoffeuphorie davon, dass die Märkte zunächst in einen Wartezustand übergingen. Bis der Impfstoff zugelassen sei und weltweit in der Breite zur Anwendung kommen könne, dauere es noch. Gleichzeitig schnellten vielerorts die Infektionszahlen weiter nach oben.

Der S&P/ASX-200 in Sydney ging mit einem Minus von 0,5 Prozent aus dem Tag. Etwas kleiner fielen die Abgaben in Schanghai, Hongkong und Seoul aus. In Seoul war der Kospi zuvor acht Tage in Folge gestiegen. Aus der Reihe scherte der Tokioter Markt, wo der Nikkei-Index nach einer kleinen Schlussrally 0,7 Prozent höher schloss mit 25.520 Punkten.

Unter den Einzelwerten fielen Dentsu Group um 8,3 Prozent, nachdem die Werbeagentur einen Nettoverlust gemeldet hatte, ebenso wie eine schwache Nachfrage nach Werbung. Am Mittwoch waren Dentsu im Vorfeld der Geschäftszahlen noch um rund 4 Prozent gestiegen. Im unmittelbaren Vorfeld der Öffnung der Bücher stiegen Bridgestone um 1,1 Prozent, während es für die Nissan-Aktie um 2,9 Prozent nach unten ging.

Tencent und Co kräftig erholt - Singles' Day hilft

In Schanghai und Hongkong standen Technologieaktien im Fokus, nachdem Peking einem Entwurf zufolge die Internetriesen aus Wettbewerbsgründen enger an die Kandare nehmen will. Nachdem die Technologieaktien in den USA am Mittwoch aber eine Auferstehung gezeigt hatten nach den jüngsten Verlusten, ging es auch für Alibaba, JD.com und Tencent in Hongkong wieder steil nach oben. Mit Gewinnen von 2,0, 8,3 und 4,5 Prozent im Späthandel machten sie die Verluste vom Vortag weitgehend wieder wett.

Zu den Gewinnen trug auch der sogenannte "Singles' Day" am 11. November bei, der mittlerweile als wichtiger Online-Shopping-Tag gilt. Online-Einzelhändler, darunter auch Alibaba, hatten Rekordumsätze gemeldet.

In Seoul verloren Korean Air Lines mit Gewinnmitnahmen nach fünf Gewinntagen in Folge gut 4 Prozent und Hanatour Service 2,8 Prozent. Letztere waren drei Tage in Folge gestiegen.

Telstra (plus 3 Prozent) profitierten in Sydney von einem Restrukturierungsplan, der den Weg bei dem Telekomunternehmen freimachen könnte für den Verkauf von Aktiva. Wesfarmers legten um 2,5 Prozent zu, gestützt von starken Umsätzen seit Jahresbeginn.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.418,20 -0,49% -3,98% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 25.520,88 +0,68% +7,16% 07:00 Kospi (Seoul) 2.475,62 -0,41% +12,65% 07:00 Schanghai-Comp. 3.338,68 -0,11% +9,46% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.153,12 -0,28% -7,07% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.706,04 -0,27% -15,81% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.584,63 +0,93% -1,18% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:49 % YTD EUR/USD 1,1768 -0,1% 1,1777 1,1809 +4,9% EUR/JPY 123,91 -0,2% 124,17 124,47 +1,6% EUR/GBP 0,8925 +0,2% 0,8907 0,8898 +5,5% GBP/USD 1,3187 -0,3% 1,3223 1,3271 -0,5% USD/JPY 105,29 -0,1% 105,43 105,40 -3,1% USD/KRW 1114,52 +0,2% 1112,74 1111,26 -3,5% USD/CNY 6,6294 -0,0% 6,6311 6,6055 -4,8% USD/CNH 6,6287 +0,2% 6,6151 6,6028 -4,8% USD/HKD 7,7539 -0,0% 7,7548 7,7533 -0,5% AUD/USD 0,7260 -0,2% 0,7277 0,7293 +3,6% NZD/USD 0,6868 -0,2% 0,6882 0,6887 +2,0% Bitcoin BTC/USD 15.850,00 +0,2% 15.811,61 15.382,01 +119,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,55 41,45 +0,2% 0,10 -26,4% Brent/ICE 43,91 43,80 +0,3% 0,11 -28,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.869,93 1.866,10 +0,2% +3,83 +23,2% Silber (Spot) 24,17 24,27 -0,4% -0,10 +35,4% Platin (Spot) 869,75 867,93 +0,2% +1,83 -9,9% Kupfer-Future 3,13 3,13 -0,1% -0,00 +10,8% ===

