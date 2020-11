Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar wenig verändert gezeigt. Gegen 8.40 Uhr stand er bei 1,1773 Dollar, am Vorabend war er in New York mit 1,1772 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatten ihren Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag mit 1,1766 Dollar festgelegt.Die Euphorie an den Finanzmärkten infolge der Impfstoff-Hoffnungen hat nachgelassen, weshalb ...

