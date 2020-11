Das börsenotierte Biotech-Unternehmen Evotec konnte den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 12 Prozent auf 360,4 Mio. Euro steigern. (9M 2019: 321,4 Mio. Euro). Das bereinigte Konzern-EBITDA liegt bei 76,9 Mio. Euro (9M 2019: 93,2 Mio. Euro). Der Ausblick bleibt unverändert, es wird mit Konzernerlösen in Höhe von 440-480 Mio. Euro gerechnet (2019: 446,4 Mio. Euro) und einem bereinigten Konzern-EBITDA in Höhe von 100-120 Mio. Euro (2019: 123,1 Mio. Euro). Das Unternehmen informiert zudem, dass der bestehende Campus in Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, UK, in ein "bedeutendes integriertes Forschungs- und Entwicklungszentrum" mit dem Namen "Dorothy Crowfoot Hodgkin Campus" ausgebaut wird."Durch ein neu hinzukommendes Gebäude, in dem bis ...

