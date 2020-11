Die Raiffeisen Bank International (RBI) erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2020 ein Konzernergebnis in Höhe von 599 Mio. Euro (vs. 874 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). Die durch Covid-19 verursachte Rezession habe vor allem bei den Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 497 Mio. Euro (Zuwachs um 417 Mio. Euro) belastet, so das Unternehmen. "Angesichts der sehr schwierigen Rahmenbedingungen können wir mit dem Ergebnis der ersten neun Monate zufrieden sein", meint CEO Johann Strobl. "Die Zinssenkungen sowie der starke Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in den Lockdown-Phasen belasten unsere Erträge. Eine strikte Kostendisziplin und die konsequente Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie haben deshalb höchste Priorität." ...

