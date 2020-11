Unterföhring (ots) - Erfolgreiche Eheschließung: Die zweite Folge des SAT.1-Sozialexperiments "Hochzeit auf den ersten Blick" erzielt am Mittwochabend sehr gute 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt 5,18 Zuschauer (Netto-Reichweite, Z. ab 3 J.) verfolgten, wie Wiebke und Norbert rechtsgültig den Bund der Ehe schlossen.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 12.11.2020 (vorläufig gewichtet: 11.11.2020)"Hochzeit auf den ersten Blick" - immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4760428