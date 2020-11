Nach zwei schwachen Tagen haben bei Amazon bereits die Antizykliker zugeschlagen. Am Mittwoch verbuchte die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Giganten mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 3.137,39 Dollar. Der Grund: Zwar gibt es bald einen Impfstoff, aber möglicherweise kommt er für viele Einzelhändler zu spät.Corona belastet den stationären Einzelhandel stark. Wegen des Lockdowns Light haben die innerstädtischen Einzelhändler in Deutschland in der ersten November-Woche einen Rückgang von mehr als 40 ...

