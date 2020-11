Heidelberg (ots) - Lockdown, Kurzarbeit, Homeoffice - an den Fahrgewohnheiten der Autofahrer in Deutschland ändert das Corona-Virus wenig. Das zeigt eine Verivox-Auswertung der Fahrleistung. Autofahrer kalkulieren im Schnitt 12.025 Kilometer im Jahr ein - nur ein Prozent weniger als 2019. Falls Kunden doch weniger fahren, sollten sie nicht zu viel für die Kfz-Versicherung zahlen. Deshalb führt Verivox jetzt den Corona-Airbag ein.Fahrleistung bleibt auf VorjahresniveauBefragt nach der voraussichtlichen Fahrleistung, gaben die Verivox-Kunden seit März im Schnitt einen Wert von 12.025 Kilometern an. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es nur 138 Kilometer mehr. Autofahrer geben die Fahrleistung an, damit die Kfz-Versicherer den Tarifbeitrag berechnen können.Unter den Bundesländern fahren die Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern am weitesten - 13.271 Kilometer. Die geringsten Strecken legen die Berliner mit 9.969 Kilometern zurück. Niedrig ist die Fahrleistung ebenfalls in den anderen Stadtstaaten Hamburg und Bremen und im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen.Autoland Baden-Württemberg - weniger mit dem Auto unterwegsAber auch im Autoland Baden-Württemberg ist die jährliche Fahrleistung unterdurchschnittlich. Dort treffen eine hohe Bevölkerungsdichte und eine hohe Dichte an attraktiven Arbeitgebern aufeinander. Weites Pendeln scheint also seltener notwendig. Das zeigt auch eine Auswertung des statistischen Landesamtes von 2019: Nur drei Prozent der Arbeitnehmer pendeln weiter als 50 Kilometer, der niedrigste Wert eines Flächenlandes.Dagegen formiert sich um München herum ein Kranz von Landkreisen, wo die Autofahrer eher weite Strecken fahren. Freising (14.403 Kilometer) und Weilheim-Schongau (14.349 Kilometer) liegen sogar unter den 10 Landkreisen mit den höchsten Fahrstrecken und die Pendler Richtung München dürften einen hohen Anteil daran haben.Weite Strecken im NordenDer dünn besiedelte Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) liegt an der Spitze der Landkreise mit den meisten Fahrkilometern. Danach folgen mit Trier-Saarburg und Ahrweiler zwei Landkreise aus Rheinland-Pfalz. Unter den Top10-Landkreisen sind je zwei aus Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und der Landkreis Nordmecklenburg. Damit gibt es eine Ballung im Norden.Weniger fahren - Corona-Airbag hilftWer wegen der Corona-Maßnahmen weniger fährt als geplant, kann unter Umständen seine Versicherungsprämie senken. Wer zum Beispiel 14.000 statt 20.000 Kilometern zurücklegt, müsste im Schnitt eigentlich 12 Prozent weniger zahlen. "Aber nur ein Teil der Anbieter handelt verbraucherfreundlich. Sie erstatten den zu viel gezahlten Beitrag rückwirkend auch für das laufende Jahr", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. Bei anderen Versicherern ist eine Änderung der Fahrleistung erst im folgenden Jahr möglich."Deshalb haben wir den Corona-Airbag eingeführt. Mit diesem Symbol kennzeichnen wir alle verbraucherfreundlichen Tarife. Wer also im kommenden Jahr unter der geplanten Fahrleistung bleibt, erhält bei diesen Angeboten noch für 2021 Geld zurück", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Das gilt, wenn für die geringere Fahrstrecke eigentlich ein geringerer Beitrag fällig gewesen wäre."MethodikUntersucht wurden die über Verivox in den vergangenen 12 Monaten abgeschlossenen Kfz-Versicherungen. Es handelt sich dabei überwiegend um privat genutzte Fahrzeuge.HintergrundinformationenVerbraucheratlas (Autos in Deutschland)https://www.verivox.de/kfz-versicherung/verbraucheratlas/autos-deutschland/Kfz-Versicherunghttps://www.verivox.de/kfz-versicherung/corona-airbag/Pressekontakt:Toralf Richter, Tel.: +49 (0)6221 7961-342Mobil: +49 (0)152 54773767, toralf.richter@verivox.comOriginal-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19139/4760449