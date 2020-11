Der Betriebsgewinn dürfte in diesem Jahr lediglich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erreichen, teilte das im MDAX gelistete Institut am Donnerstag in Wiesbaden mit. Im August war der Vorstand noch von einem mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbetrag ausgegangen. Analysten hatten zuletzt mit rund 71 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...