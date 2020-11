Wohl unter anderem auch angesichts des gestrigen Feiertags in den USA präsentierten sich sowohl Non-Financial als auch Financial Emittenten verhalten am EUR Credit Primärmarkt. Der einzige Deal kam von De Volksbank mit einem Benchmark EUR 500 Mio. Covered Bond bei MS+7 BP und einer Laufzeit von 20 Jahren (erwartete Ratings: Aaa/AAA). Damit gab es keinen Corporate Emittenten. Dealpipeline: Aus dem Agency Segment mandatierte KFW einen EUR Tap der bestehenden grünen Senior Anleihe (2028) und Unedic plant einen EUR Benchmark Social Bond mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Ratings: Novartis wurde von Fitch Ratings bei AA- bestätigt, der Ausblick bleibt unverändert auf stabil. Die Ratingagentur erwartet, dass der aktuelle Spielraum innerhalb der ...

