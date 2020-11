Kaufland weitet die Nährwertkennzeichnung Nutri-Score international auf die Eigenmarken K-to go und K-free aus. Wie das Unternehmen mitteilte, erfolgt die Umstellung ab Dezember sukzessive und in allen rund 1.300 Märkten in Deutschland und Europa. Anhand des Nutri-Scores können sich Konsumenten mit einem Blick über die Nährwertzusammensetzung eines Produktes informieren. Ab Anfang Dezember ist dies auch auf der Website von Kaufland für die Produkte K-to go und K-free möglich. Kaufland hatte mit der freiwilligen Nährwertkennzeichnung bereits im Januar begonnen. Als Erstes erhielten die Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...