Köln (ots) - Das Kölner Medizintechnik- und Handelsunternehmen WingGuard erweitert sein Sortiment im Kampf gegen das Coronavirus. Neben den antiviralen Gesichtsmasken mit Livinguard-Technologie, die bereits einen großen Nachfragesturm ausgelöst haben, gibt es nun eine weitere Weltneuheit: antivirale Baumwollhandschuhe mit der bewährten Livinguard-Technologie, die SARS-CoV-2 erwiesenermaßen bis zu 99,9% inaktivieren kann.Damit stellen die Handschuhe eine wertvolle und wichtige Ergänzung zum Mund-Nasen-Schutz dar. Insbesondere im öffentlichen Raum, wo man notgedrungen mit kontaminierten Flächen in Berührung kommt - sei es auf den Touchscreens von Bankautomaten, Rolltreppen-Handläufen oder Haltegriffen im öffentlichen Nahverkehr. Viren können sich mehrere Tage lang auf Oberflächen ablagern, aktiv bleiben und bei Kontakt auf den Menschen übertragen werden.Mittels der antiviralen Livinguard-Beschichtung werden diese Viren und Bakterien nun aktiv eliminiert, wenn sie mit dem Stoff in Berührung kommen. Somit können Kreuzkontaminationen verhindert werden, weil dank der Handschuhe keine aktiven Erreger mit der bloßen Haut in Kontakt kommen. Dadurch sinkt das Risiko, sich beim Anfassen des eigenen Gesichtes oder Wischen der Augen einer großen Viruslast auszusetzen, die über die Schleimhäute aufgenommen werden könnte.Genauso wie die Gesichtsmasken, die auf www.wingguard.de (http://www.wingguard.de) erworben werden können, sind auch die Handschuhe bis zu 30 Mal waschbar, ohne Ihre antivirale Wirksamkeit einzubüßen. Zusätzlich sind die Handschuhe in fünf verschiedenen Größen erhältlich und verfügen über eine Touch-Funktion, die auch während des Tragens die Bedienung eines Smartphones erlaubt. Somit stellen die Handschuhe einen nützlichen und sicheren Begleiter für die kalte Jahreszeit dar.Handschuhe und Gesichtsmasken mit Livinguard-Technologie sind online auf www.wingguard.de (http://www.wingguard.de) bereits ab 19,90EUR erhältlich.Pressekontakt:Luoro GmbH | WingGuard Alexander Kurthb2b@luoro.dewww.wingguard.deTel. +49 221 282394 41Original-Content von: Luoro GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147362/4760505