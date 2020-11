Stuttgart (ots) - Das Ernährungs-Fachmagazin FOODFORUM und das Laufsport-Magazin RUNNING haben bei einer digitalen Preisverleihung die innovativsten Produkte für einen gesunden Lebensstil mit den "Healthy Living Awards 2021" ausgezeichnet.In den Bereichen Food, Fitness, Kitchen, Beauty und erstmalig Mom & Baby wurden 30 Awards verliehen. Der Charity-Sonderpreis ging an die "Philipp Lahm Stiftung". Der einzigartige Branchenwettbewerb mit Finale in der Eventlocation Carola Daimler Cars in Stuttgart fand bereits zum dritten Mal statt - erneut mit hohem Anklang bei Einreichern und Lesern. Die Fachjury bestehend aus 16 Experten von Ernährungswissenschaftlern und Spitzenköchen bis hin zu Sportlern und Hautfachärzten bewertete die nominierten Produkte.Drei Unternehmen siegten gleich in mehreren Kategorien. So nahm zum Beispiel das Unternehmen dmBio für zwei seiner Produkte den Food-Award in den Kategorien "Vegan" und "Glutenfrei" mit nach Hause. Das Unternehmen Alnavit ist Award-Gewinner der Kategorien "Brot & Backwaren" und "Pasta". Naturata gewann in den Kategorien "Saucen" und "Heißgetränke". Bei den "Milchersatzprodukten" siegte die "Skyr Style Joghurtalternative Natur Ohne Zucker" der Firma Alpro. Den Award "Milchprodukte" holte Andechser mit dem "NATUR Bio-Skyr". In der Kategorie "Öle & Dressings" gewann das Unternehmen PPura, in der Kategorie "Fleischersatz-Produkte" Iglo Green Cuisine und in der Kategorie "Bio-Produkte" siegte Spicebar. Mit ihrem innovativen und nachhaltigen Protein-Food war Essento Insect Food GmbH in der Kategorie "Snacks & Riegel" siegreich. Unter den "Superfoods" gewann die "Fruit Bowl Avocado Himbeere mit Vollkorn-Granola Topping" von Solpuro. Weitere Gewinner waren in der Kategorie " Gewürze & Brühen" das Unternehmen Dr. Reichs Family GmbH und in der Kategorie "Innovative Food Idee" das fermentierte Biogemüse von completeorganics. Zudem wurden drei Getränke ausgezeichnet: in der Kategorie "Alkoholfreie Getränke" der Stillwein Riesling von Kolonne Null, die Green Cola in der Kategorie "Innovative Beverage Idee" und in der Kategorie "Smoothie" der "Frozen Smoothie" von Bergtau.Bei den Beauty-Produkten holte das Naturkosmetikunternehmen Dr. Scheller den Award in der Kategorie "Gesicht". Bei "Konzepte" siegte das "CUTALGAN Hautspray" von A-Derma, in der Kategorie "Körper" sicherte sich die "Deocreme ohne Aluminiumsalze" von Wolkenseifen den Award.Bei den Fitness-Produkten ging der Award für "Konzepte" an art'gerecht für ihr "RE'SET-Programm". Unter den "Nahrungsergänzungsmitteln" gewann das Produkt "Herbalifeline max", und in der Kategorie "Regeneration" siegte "Bindegewebe plus" von Lebenskraft pur. Als Gewinner der Kategorie "Protein-Snacks" wurde die "NEOH Crossbar Chocolate" ausgezeichnet.In der Kategorie "Kitchen" wurden unter anderem das Unternehmen Imtron für seine innovative "KOENIC KMWC 3019"-Mikrowelle sowie die Firma LMV Leichtmetallguss für die "EUROLUX Grillplatte" ausgezeichnet.In der neu geschaffenen Kategorie "Mom & Baby" gewann das Unternehmen Madena mit "Mamaglück", einem Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere. Casa Sana holte den Award für Babynahrung & Beikost mit "Bauch Gut". Die "AktivaDerm® ND-Hautkur mit aktiven Probiotika" siegte bei den Pflegeprodukten.Bei der digitalen Preisverleihung durch die Moderatorinnen Christine Felsinger, Verlagsleiterin und FOODFORUM-Chefredakteurin sowie Redakteurin Merle Schonvogel war neben den Hersteller-Unternehmen auch Fußballprofi Philipp Lahm per Videostream zu Gast. Evi Sachenbacher-Stehle, erfolgreiche Wintersport-Athletin, stellte in einer bewegenden Laudatio die "Philipp Lahm-Stiftung" vor, welche mit dem Charity-Sonderpreis ausgezeichnet wurde. Das "Hähnlein"-Projekt erhielt in diesem Jahr den Fairness Award. Eine spannende Keynote von Dr. Franziska Rubin zum Thema "Microhabits" rundete die Preisverleihung ab.Alle Gewinner finden Sie unter https://www.healthyliving-awards.de/gewinner-2021/.Die Magazine FOODFORUM und RUNNING:"FOODFORUM: Ernährung und Gesundheit" ist das Ernährungs-Fachmagazin für gesundes Essen und Fitness. "RUNNNING - das sportliche Laufmagazin" berichtet seit 25 Jahren über Trainingsmethoden, Lauf-Equipment und Health-Konzepte für ambitionierte Läufer. Beide Fachredaktionen informieren über relevante Trends und bieten Service für Zielgruppen, die an Gesundheitsthemen interessiert sind. FOODFORUM und RUNNING erscheinen im DoldeMedien Verlag. Das Stuttgarter Unternehmen verlegt Special-Interest-Medien zu Themen rund um aktive Freizeit, Genuss und gesunden Lifestyle.Pressekontakt:Viginie GroßDoldeMedien Verlag GmbHNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon +49 (0) 711 55 349 309kontakt@healthyliving-awards.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117765/4760526