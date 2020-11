Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verluste an den Rentenmärkten sind im gestrigen Tagesverlauf zum Erliegen gekommen, nachdem in den Tagen zuvor Hoffnungen auf einen Impfstoff und ein mögliches Ende der Corona-Krise den Konjunkturoptimismus befeuert hatten, so die Analysten der Helaba.Die zu erwartende Wirtschaftsabkühlung im vierten Quartal aufgrund der zahlreichen Beschränkungen schien dabei keine große Rolle gespielt zu spielen, berichten die Analysten der Helaba. Für die EZB sei das sehr wohl ein Thema, denn Präsidentin Lagarde und Vize de Guindos hätten erneut ein Neukalibrieren der geldpolitischen Instrumente bei der Ratssitzung im Dezember angedeutet. Die gestrige Aufstockung der 30-jährigen Bundesanleihe sei reibungslos verlaufen. Das Papier sei bei einer Durchschnittsrendite von -0,06% 1,6-fach überzeichnet worden. ...

