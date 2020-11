Du lernst jemanden kennen, du verliebst dich - und plötzlich ist die Person wie vom Erdboden verschluckt? Ghosting ist im digitalen Dating-Zeitalter ein verbreitetes Phänomen. So gehst du damit um. Liebevolle Nachrichten, die ersten Dates, zaghafte Berührungen und Gefühle - der Anfang von Beziehungen ist etwas ganz Besonderes. Auch im digitalen Zeitalter hoffen viele Menschen darauf, irgendwann die große Liebe zu finden. Apps wie Tinder, Grindr, OK Cupid und Co sollen dabei die Suche nach dem richtigen Partner oder der richtigen Partnerin erleichtern. Allerdings lässt sich vor allem bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...