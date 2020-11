Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508) bestätigte am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal ihre Planung einer unveränderten Dividende von 60 Cent je Aktie. Der DAX-Konzern hat den Anteilsinhabern in diesem Jahr für das Geschäftsjahr 2019 ebenfalls eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 15,05 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite ...

