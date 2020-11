Nordex (WKN: A0D655) hat einige schwierige Jahre hinter sich. Der Markt für Windkraftanlagen war jahrelang am Boden und die Preise sind enorm unter Druck geraten. Das hat bei Nordex ordentlich an den Finanzen gezehrt. Infolgedessen ist der Aktienkurs zeitweise unter 6 Euro gefallen. Doch die Talsohle ist durchschritten und es gibt wieder Aussicht auf hohe Gewinne! Nordex zieht riesige Aufträge an Land Denn seit diesem Sommer gibt es deutliche Anzeichen, dass der Markt wieder an Schwung gewinnt und ...

