Unterföhring (ots) - Dienstags-Rätsel am Montag: ProSieben dreht die Uhr nach vorne und feiert das "The Masked Singer"-Halbfinale bereits einen Tag früher - am Montag, den 16. November, ab 20:15 Uhr live. Das große Live-Finale mit allen Enthüllungen der letzten Masken steigt wieder wie üblich am Dienstag (24. November). DAS ALIEN, DER ANUBIS, DIE ERDMÄNNCHEN, DIE KATZE, DAS NILPFERD und DAS SKELETT - welche fünf Kostüme singen im MaskedSinger-Finale? Und Welche Stars stecken unter den Masken?Top-Tipp: 74,1 Prozent der ProSieben-App-Nutzer vermuten Sarah Lombardi unter dem Skelett - und BILD weiß es. Aber was sagt die Sängerin zu den Skelett-Gerüchten? "'The Masked Singer' ist eine tolle Show, die ich gerne verfolge. Das Skelett singt toll! Dass ich darunter vermutet werde, freut mich natürlich. Ich könnte mir gut vorstellen, auch mal an der Show teilzunehmen." Großer Fehl-Tipp oder großer Bluff? Das erfährt ganz TV-Deutschland erst, sobald die Maske gefallen ist. Weitere Vermutungen der Fans sind Mandy Capristo und Helene Fischer, auf die auch Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan tippt. Der Comedian und Sonja Zietlow freuen sich im Halbfinale auf Unterstützung von Rea Garvey als Gast im Rateteam. Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Produziert wird die ProSieben-Erfolgsshow von EndemolShine Germany."Late Night Berlin" am Montag live mit großem MaskedSinger-SpecialIm Zeichen der Masken: Direkt nach dem "The Masked Singer"-Halbfinale meldet sich Klaas Heufer-Umlauf am Montag, 16. November, 2020, live aus Berlin mit einem großen MaskedSinger-Special - das erste Interview mit dem Demaskierten und neue Indizien inklusive.Die Zuschauer wählen und entscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss. Die anderen Masken treten in der nächsten Woche wieder auf. Dazu können die Zuschauer*innen jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps auszutauschen. Die ProSieben-App steht für alle iOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download zur Verfügung.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Gehörlosenuntertitel (Videotext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD (http://www.prosieben.de/AD)."The Masked Singer" - am Montag, 16. November 2020, live auf ProSieben und auf JoynAlle Infos zur Show und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseitehttp://presse.prosieben.de/themaskedsingerund aufhttp://themaskedsinger.de (http://themaskedsinger.de/)Hashtag zur Show: MaskedSingerPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.onepetra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.one ProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4760692