Die Aktie von BioNTech gönnt sich nach der Rallye in den vergangenen Tagen derzeit eine Verschnaufpause. Bis auf knapp über 100 Euro ging es zuletzt bei dem Papier nach extrem starken Studiendaten zum am weitesten fortgeschrittenen Corona-Impfstoff-Kandidaten nach oben. Derzeit notiert das Papier bei 92,16 Euro.Einen Kurssprung hat hingegen die Aktie des US-Mitbewerbers Moderna hingelegt. Mehr als acht Prozent ging das Papier am Mittwoch aus dem Handel an der Heimatbörse in New York. Wie das Unternehmen ...

