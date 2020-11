FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.11.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CRODA TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 5650 (4450) P - BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 311 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1355 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 460 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 110 (120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 234 (225) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 280 (190) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RESUMES VOLEX GROUP WITH 'BUY' - TARGET 382 PENCE - CITIGROUP CUTS MEGGITT TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 430 PENCE - CITIGROUP RAISES IAG PRICE TARGET TO 150 (146) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5400 (4400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2937 (2776) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3490 (3250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COMPASS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1400 PENCE - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMA PRICE TARGET TO 2510 (2325) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1620 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 575 (555) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES EASYJET TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 719 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES IAG TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 1.30 EUR - LIBERUM CUTS RICARDO PRICE TARGET TO 420 (465) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 420 (370) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de