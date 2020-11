Hamburg (ots) - Henning Albrecht porträtiert den Apotheker Oscar Troplowitz (1863-1918) als mutigen Pionier, der mit Nivea eine Weltmarke schuf. Die umfassende Biographie Troplowitz. Porträt eines Unternehmerpaares erscheint im November 2020 in der Reihe "Mäzene für Wissenschaft", die von der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung herausgegeben wird.Das Erfolgsgeheimnis von Oscar Troplowitz war seine außergewöhnliche Mehrfachbegabung: Er vereinte wissenschaftliche Neugier, kaufmännisches Können und Menschenfreundlichkeit mit einem Sinn für die Chancen der industriellen Welt. Aus einem pharmazeutischen Labor schuf er in atemberaubender Geschwindigkeit einen kosmetischen Industriebetrieb von globaler Bedeutung: P. Beiersdorf & Co. Er entwickelte Produkte für eine Ära, in der Körperpflege zum Massenphänomen wurde. Und er kreierte Marken, die bis heute jeder kennt: Labello, Nivea und Leukoplast.Energie, Kreativität, bahnbrechende Innovationen: Henning Albrecht schildert das Leben und den Aufstieg des Unternehmers Oscar Troplowitz und zugleich sein rastloses Engagement für die Gesellschaft und seine Beschäftigten. Gemeinsam mit seiner Frau Gertrud (1869-1920) hinterließ Troplowitz unzählige Stiftungen. Ihre Villa an der Außenalster war Treffpunkt für zahlreiche Künstler und das Paar trug dort eine der bedeutendsten Hamburger Sammlungen zusammen. Dabei zeigt Albrecht erstmals auch den hohen Anteil, den Gertrud am Erfolg ihres Mannes hatte.100 Jahre nach der Großstiftung des Unternehmerpaares an die Kunsthalle Hamburg erscheint das Porträt zweier engagierter Bürger, leidenschaftlicher Kunstsammler und großzügiger Mäzene. Ein spannendes Stück deutscher Wirtschafts- und Kulturgeschichte!488 Seiten, 165 zum Teil farbige AbbildungenPreis: 39,00 EuroWelche Hamburger Persönlichkeiten engagieren sich für die Wissenschaft und ihre Einrichtungen - was motiviert sie und welche Impulse setzen sie? Die Biographien der Reihe "Mäzene für Wissenschaft" porträtieren außergewöhnliche Menschen, ihre Leistungen und ihr Wirken. Die Bände erscheinen im Wallstein Verlag.Pressekontakt:Johannes GerhardtHamburgische Wissenschaftliche Stiftung040/42838-7638info@h-w-s.orgOriginal-Content von: Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138844/4760783