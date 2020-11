Im Vormittagshandel notiert die Gemeinschaftswährung Euro aktuell bei 1,1816 US-Dollar auf Tageshoch.Ach zum Franken nimmt der Euro bei einem Stand von 1,0796 Franken die 1,08er Marke wieder in Angriff. Am Mittwoch war der Euro am Nachmittag wieder unter die Marke gerutscht. Der US-Dollar verliert gleichzeitig wieder ...

