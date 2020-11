(Zusammenfassung)Zürich (awp) - Die Zurich-Gruppe hat im laufenden Jahr im Schadengeschäft an Gewicht zugelegt, konnte aber während der Coronakrise in der Lebensversicherung weniger Neugeschäft an Land ziehen. Die Gruppe bleibt solide kapitalisiert, was auf weiterhin hohe Ausschüttungen hoffen lässt.Die im Frühjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...