DJ AmCham-Umfrage unter Firmen sieht positiven Impuls von Biden-Sieg

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Mitgliedsfirmen der in Deutschland tätigen Unternehmen der amerikanischen Handelskammer erwarten positive Impulse von der Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten. Eine Umfrage der American Chamber of Commerce in Germany - Amcham ergab, dass 89 Prozent der 256 befragten Firmen mit einer Verbesserung der transatlantischen Beziehungen rechnen. Mehr als die Hälfte der Befragten schätzen das Wahlergebnis als einen positiven Einfluss auf die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts USA ein.

Zudem erwarten 73 Prozent der Befragten, dass die Wahl Bidens einen positiven Effekt auf die globale Wirtschaft haben werde. 95 Prozent der befragten Unternehmen erwarten konkrete politische Veränderungen mit der neuen Administration. So halten 87 Prozent der Befragten ein erneuertes Bekenntnis zum Klimaschutz für sehr wahrscheinlich.

"Um die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu lösen, brauchen wir einen konstruktiven Dialog im transatlantischen Verhältnis", sagt Frank Sportolari, Präsident von AmCham Germany. "Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir zusammenarbeiten und die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Deutschland wieder vertiefen", so Sportolari, der am Nachmittag die Transatlantische Wirtschaftskonferenz der AmCham zusammen mit dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, eröffnen wird.

Kempf betonte, dass es an der Zeit sei, Differenzen zwischen der EU und den USA zu bereinigen, das Verhältnis zu stärken und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie anzugehen. "Die deutsche Industrie wünscht sich einen Neustart auf Augenhöhe. Es muss jetzt nach der Trump-Ära darum gehen, unsere Beziehungen wiederzubeleben und das beschädigte Vertrauen neu aufzubauen", so Kempf.

Von den befragten Unternehmen waren 72 Prozent deutsche Firmen, 23 Prozent aus den USA und 5 Prozent aus anderen Ländern.

November 12, 2020

