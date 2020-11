Die BENO Holding AG, ein Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, begibt ab kommenden Montag eine neue Unternehmensanleihe über bis zu 30 Mio. EUR an der Münchner Börse. Interessierten Anlegern bietet BENO am 17. November die Möglichkeit, via Audio-Webcast an einer Live-Präsentation durch Vorstand Florian Renner teilzunehmen und sich über das Unternehmen und die Anleiheemission ...

