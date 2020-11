DJ MARKT USA/Uneinheitlich - Technologiewerte dürften Erholung fortsetzen

Die US-Börsen dürften sich am Donnerstag zweigeteilt präsentieren. Während der S&P-Future vorbörslich knapp behauptet tendiert und somit eine Konsolidierung der Standardwerte andeutet, zeigt sich der Nasdaq-Future etwas fester. Die Technologiewerte dürften also ihre Erholung fortsetzen.

Die Euphorie bezüglich eines Corona-Impfstoffs hat merklich nachgelassen. Den Anlegern dämmere es allmählich, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis eine Impfung verfügbar sei, sagt Sebastian Mackay, Multi-Asset-Fondsmanager bei Ivesco. Aktuell sehe es so aus, als würde die Erholung der Wirtschaft W-förmig verlaufen, also von Rückschlägen unterbrochen werden.

Zweifel an einem Wiederaufschwung wecken auch neue Beschränkungen, die aufgrund der rasant steigenden Neuinfektionen in den USA angeordnet wurden. So müssen im US-Bundesstaat New York die meisten Gaststätten und Fitness-Studios nun schon um 22.00 Uhr schließen. Gouverneur Andrew Cuomo drohte noch strengere Maßnahmen an, sollten die Infektionszahlen weiter steigen.

Auskunft über die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt dürften die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe geben, die vor der Startglocke veröffentlicht werden. Volkswirte rechnen mit einem nur geringen Rückgang der Anträge auf 740.000 von 751.000 in der Woche davor.

Ebenfalls noch vor Handelsbeginn werden die Oktober-Daten zu den Verbraucherpreisen veröffentlicht. Hier wird auf Monatssicht insgesamt mit einem Anstieg um 0,1 Prozent und um 0,2 Prozent in der Kernrate gerechnet.

Unter den Einzelwerten springen Fossil im vorbörslichen Handel um 28 Prozent nach oben. Der Anbieter von Accessoires wie Taschen, Uhren und Brillen ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Moderna steigen um 4,6 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen hat mitgeteilt, dass erste Daten aus klinischen Tests seines Corona-Impfstoffkandidaten vorlägen und ausgewertet werden könnten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2020 06:39 ET (11:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.