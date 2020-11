Der Betreiber ATM aus Mailand hat bei Solaris 100 weitere Elektrobusse bestellt. Basis für den neuen Auftrag ist der im vergangenen Jahr geschlossene Rahmenvertrag über bis zu 250 E-Busse. Die ersten im Rahmen dieses Vertrags bestellten 40 Elektrobusse wurden von Solaris bereits ausgeliefert. Die neue Bestellung will Solaris bis Ende 2021 abarbeiten, so dass die 100 Elektrobusse bis dahin in Mailand ...

