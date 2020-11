Bisher gab es an einem 12. November 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformanceam 12.11. beträgt -0,64%. Der beste 12.11. fand im Jahr 2009 mit 1,19% statt, der schlechteste 12.11. im Jahr 2008 mit -6,19%. Im Vorjahr lag der ATX am 12.11. so: 0,19% . Gestern schrieb CA Immo Börsegeschichte für 2020. 10 Tage hintereinander im Plus hatte 2020 bisher noch kein Titel im ATXPrime geschafft. Nun ist auch der Wanderpokal schön langsam in Reichweite, dazu müssen die 14 Tage der UBM aus 2019 übertroffen werden. CA Immo mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 18.67%)CA Immo ( Akt. Indikation: 27,50 /27,80, 0,00%) (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom ...

