Köln (ots) - Jeder kann Late Night! Oder doch nicht? Das zeigt sich ab 16. November bei "Täglich frisch geröstet" auf TVNOW. Denn hier gibt es nicht DEN einen Host, sondern immer wechselnde Promis, die sich der Aufgabe stellen, einen Abend lang eine Late Night Show zu moderieren. Aber damit nicht genug: Jeder Host wird von einem prominenten Roaster beurteilt und mit erbarmungsloser Ehrlichkeit geroastet.In Folge 1 gibt Ralf Moeller - Hollywood-Star und gebürtiger Recklinghausener - den "Täglich frisch geröstet"-Host. Ob Muckis, Improvisationstalent und Lebenserfahrung dem 61-Jährigen dabei helfen? Schließlich roastet ihn Deutschlands bekanntester Pullunder-Träger und Kabarettist Olaf Schubert. Gnadenlos-sarkastisch und bissig-kritisch - Roaster Schubert schenkt Host Moeller nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln, wenn er die Moderationsversuche des Schauspielers kommentiert. Olaf Schuberts rigoroses Urteil: "Wenn bei Ralf mal was zünden soll, muss er sich schon eine Zigarre anmachen" und weiter: "Wenn er wüsste, dass er nur hier ist, weil alle die Telefonnummer vom Schwarzenegger von ihm wollen."Doch mit Gagfeuerwerken, Stand-ups und Live-Musik ist es in der ersten Folge noch lange nicht genug. Bei "Täglich frisch geröstet" können sich die Zuschauer auch auf Einspieler und Rubriken freuen, die es in sich haben. So wird in einem Musik-Shop kurzerhand spontan eine Band aus Laien gecastet. Erstmal noch wenig spektakulär. Wenn der erste live Auftritt der "Blind Date Band" aber schon in den Startlöchern steht und der Frontsänger deutschlandweit bekannt ist - wie in Folge 1 Deutschlands bekanntester Reggae-Künstler Gentleman - dann sind die Reaktionen wohl hitverdächtig. Auch die wirklich wichtigen Themen dürfen in einer Late Night Show natürlich nicht fehlen. Dafür gibt es bei "Täglich frisch geröstet" die Rubrik: "Burdeckipedia". Hier philosophiert die Queen des Allgemeinwissens Evelyn Burdecki beispielsweise darüber, wer St. Martin war. Es bleibt spannend, wie aufschlussreich ihre Gedankengänge tatsächlich sein werden...Wer stellt sich in den weiteren Folgen der Challenge "Late Night Host"? Welcher Promi roastet schonungslos? Wer überrascht mit ungeahntem Late Night Talent und wer fällt beim Roaster komplett durch? In den insgesamt acht Folgen sind unter anderem auch Reiner Calmund, Michael Mittermeier, Jorge González, Kai Pflaume, Evelyn Burdecki, Nazan Eckes und Mario Basler mit dabei."Täglich frisch geröstet", produziert von RAAB TV, wird immer montags und mittwochs um 20:15 Uhr auf TVNOW abrufbar sein. Am 16. November 2020 geht es mit Ralf Moeller als Host und Olaf Schubert als Roaster los.Weitere Informationen: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/sonstiges/login/index.html)Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland - und mit monatlich bis zu 5,95 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 47.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights wie "GZSZ", "Der Bachelor" oder "Shopping Queen", die live oder sogar schon vor der TV-Ausstrahlung gestreamt werden können, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten - von und für TVNOW produzierte Highlights aus allen Genres. Dazu gehören u.a. TVNOW-Originals wie der Grimme-Preisträger "Prince Charming", die Dating-Show "Temptation Island", die Event-Serie "Sunny - Wer bist du wirklich?" sowie ein umfangreiches Spielfilmpaket und exklusive Serien-Highlights, darunter der Emmy-Rekordbrecher "Schitt's Creek". Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut und in Kürze um weitere Genres, u.a. die erste Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet", produziert von Raab TV, und die Fiction-Offensive mit elf hochkarätig besetzten Serien erweitert. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).