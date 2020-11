Die verschärfte Infektionslage in der Coronakrise rückt mögliche Schulschließungen wieder in den Mittelpunkt. Doch Wirtschaftsforscher warnen: Jeder Tag abseits des Regelunterrichts verschärfe die Bildungslücken einer ganzen Generation. An den Folgeschäden laboriere die Volkswirtschaft noch lang, schreibt "Die Presse" (Donnerstagsausgabe). Kaum ein Land stecke mehr Geld in Bildung und Forschung - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...