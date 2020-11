Der Baukonzern Strabag SE erbrachte in den ersten drei Quartalen 2020 eine um 9 Prozent geringere Leistung in Höhe von 11.099,85 Mio. Euro. Laut Strabag ist dies mehrheitlich durch drei Faktoren bedingt: die wegen des Mitte 2019 ausgelaufenen Vertrags mit einer deutschen Großkundin im Bereich Property & Facility Services weggefallene Leistung, die vorübergehende Baueinstellung im Zuge der Coronavirus-Krise in Österreich und die Abarbeitung bzw. die Fertigstellung von Tunnelbauprojekten in Chile. Der Auftragsbestand per 30.9.2020 lag mit 19,0 Mrd. Euro um 7 Prozent über jenem des Vergleichszeitpunkts des Vorjahrs. "Der in den vergangenen Quartalen gezeigte Trend setzte sich fort: Der Leistungsrückgang liegt im Rahmen der Erwartungen auch für ...

