Nach der kleinen Verschnaufpause zuletzt, präsentiert sich die Aktie der Deutschen Post am heutigen Donnerstag wieder stark. Sie gehört am frühen Nachmittag zu den bislang sechs einzigen Werten des Tages im DAX mit einem positiven Vorzeichen. Bei der Aktie geht es 0,6 Prozent nach oben auf 39,07 Euro. Nur Delivery Hero und Beiersdorf zeigen sich am heutigen Tag stärker. Das Papier unterstützen einmal einige positive Analystenkommentare.Die US-Bank JPMorgan sieht das Kursziel für die Deutsche Post ...

