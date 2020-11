Mainz (ots) - Donnerstag, 19. November 2020, ab 20.15 UhrErstausstrahlungImmer mehr Menschen in den Industrienationen haben einen unerfüllten Kinderwunsch. "WissenHoch2" beschäftigt sich am Donnerstag, 19. November 2020, in 3sat mit dem Thema. Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die Wissenschaftsdoku "Extremer Kinderwunsch: Gebärmuttertransplantation", welche sich den Möglichkeiten und Risiken dieses umstrittenen Verfahrens widmet. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt "scobel - Kinder: Wunsch und Wirklichkeit". Gert Scobel und seine Gäste setzen sich mit Ursachen, Problematiken und Möglichkeiten bei unbedingtem Kinderwunsch auseinander. Beide Sendungen sind ab Sendedatum fünf Jahre lang in der 3sat-Mediathek abrufbar.2019 kamen in Deutschland zum ersten Mal zwei Kinder zur Welt, die in einer transplantierten Gebärmutter herangewachsen waren. Weltweit gab es bisher 73 Transplantationen dieser Art. 21 Kinder sind nach einem solchen Eingriff zur Welt gekommen. Das bilanziert Professor Sara Brucker, Gynäkologin und Ärztliche Direktorin am Forschungsinstitut für Frauengesundheit in Tübingen. Mit Hilfe des schwedischen Experten Professor Mats Brännström von der Uniklinik Göteborg nahm sie 2016 die erste Uterus-Transplantation in Deutschland vor. Eine Gebärmuttertransplantation ist ethisch umstritten, denn sie dient nicht dazu, das Leben der Empfängerin zu retten, sondern ihren sehnlichen Wunsch nach einem biologisch eigenen Kind zu erfüllen. Darüber hinaus sei es die komplizierteste Transplantation, die medizinisch möglich sei, so Brännström. Die Dokumentation "Extremer Kinderwunsch: Gebärmuttertransplantation" von Dietmar Klumpp beleuchtet die ethischen, finanziellen und medizinischen Fragen, die mit dem Thema der Gebärmuttertransplantation einhergehen.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Livesendung "scobel - Kinder: Wunsch und Wirklichkeit". Eine milliardenschwere, global agierende Kinderwunschindustrie bietet Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zahlreiche Lösungen an - von der In-vitro-Fertilisation über den Kauf von Sperma und Eizellen bis hin zur Leihmutterschaft. Der Kinderwunsch kann für die Betroffenen nicht nur psychisch und physisch sehr belastend sein, sondern ist oftmals auch mit hohem finanziellem Aufwand verbunden. Und nicht alles, was möglich ist, ist auch ethisch vertretbar: In Deutschland sind beispielsweise Eizellspende und Leihmutterschaft verboten. Wo sollten die Grenzen der globalen Fruchtbarkeitsindustrie liegen? Und ist Kinderkriegen in Zeiten von Klimawandel und steigender Weltbevölkerung überhaupt noch sinnvoll? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen, dem Medizinethiker Professor Dr. Giovanni Maio, dem Fruchtbarkeitsmediziner Professor Dr. Jan-Steffen Krüssel und der Psychologin Professor Dr. Helga Krüger-Kirn.In 3sat steht mit "WissenHoch2" der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um 20.15 Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Und im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ (https://presseportal.zdf.de/presse/heissespflaster)wh2Die Doku "Extremer Kinderwunsch: Gebärmuttertransplantation" als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/Hzy/"Scobel" bei YouTube: https://www.youtube.com/scobel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4761271