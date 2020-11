DJ Bayer investiert in US-Start-up für Genom-Editierung

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer investiert in das vor zwei Jahren an der Universität Berkley gegründete Start-up-Unternehmen Metagenomi, das sich auf die Genom-Editierung zur Heilung von Krebs und genetischen Erkrankungen konzentriert. Der Pharma- und Agrarkonzern führte zusammen mit dem Humboldt Fund eine Serie-A-Finanzierungsrunde über 65 Millionen US-Dollar an, wie es in einer Mitteilung der drei Beteiligten heißt.

Das investierte Kapital erlaube es Metagenomi, "die Erweiterung seiner Genom-Editierungssysteme für potenzielle therapeutische Zwecke zu beschleunigen, sowie die Validierung der Forschungs- und Entwicklungs-Pipeline voranzutreiben". Auch personell will sich Metagenomi verstärken. Mit der Genom-Editierung ist die Hoffnung verbunden, genetische Erkrankungen künftig nicht nur behandeln, sondern heilen zu können.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2020 08:05 ET (13:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.