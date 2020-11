Frankfurt am Main (ots) - Der Digitalverband Bitkom ist Veranstalter der Digital Transformation Week vom 23. bis 27. November 2020. Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH (https://www.dqs.de/?utm_source=presseportal.de&utm_medium=referral&utm_campaign=ISO%2027001&utm_content=pi_11-2020) ist Partner des virtuellen Kongresses und bringt mit Experten-Vorträgen in den Konferenz-Segmenten Digitalisierung des Gesundheitswesens, der Mobilitätsbranche und des Energiesektors inhaltlich wertvolle Beiträge für zentrale Schlüsselbranchen ein.Die kostenfreie Anmeldung zu den einzelnen Konferenzen erfolgt auf den Seiten von Bitkom. (https://transformation-week.de/tickets?pk_campaign=Partner&pk_kwd=DQS)Digitalisierung des Gesundheitswesens: Der "B3S Krankenhaus" als wirksame Leitlinie für mehr IT-SecurityDer Branchenspezifische Sicherheitsstandard (B3S) für die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus ist die die verbindliche Leitlinie zur Informationssicherheit nach § 8a KRITIS VO in der stationären Krankenhaus-Versorgung. Als DQS-Fachexperte für Kritische Infrastrukturen im Krankenhaus erläutert Rainer Hirt, wie der B3S funktioniert - und warum er nicht nur für große Kliniken sinnvoll ist.Digitalisierung der Mobilitätsbranche: Klimamanagement als Voraussetzung für neue MobilitätskonzepteGesetzgeber und Markt reagieren jetzt an allen Ecken und Enden auf die Herausforderungen des Klimawandels. Insbesondere die Automobilbranche hat ihren Forderungskatalog an die Lieferanten erheblich erweitert: Zunehmend belastbare Aussagen und Nachweise zu THG- Einsparpotentialen erwartet. Im Vortrag der DQS geht es um den Einstieg in die Konzernbilanzierung von THG- Emissionen auf Basis von ISO 14064-1 - auch anhand eines Praxisbeispiels.Digitalisierung des Energiesektors: Datensicherheit in kritischen InfrastrukturenInformationssicherheit in der Energiewirtschaft ist das Thema von DQS-Auditor Jens Nicolaysen. Er stellt u.a. ISO 27019 vor, deren Anforderungen Unternehmen der Energieversorgung in Deutschland verpflichtend erfüllen müssen.Die Teilnahme an der Digital Transformation Week 2020 ist kostenlos. Nach der Registrierung auf der Veranstaltungsseite (https://transformation-week.de/tickets?pk_campaign=Partner&pk_kwd=DQS) erhalten die Teilnehmer ab dem 16.11. eine Einladung auf die Eventplattform und können dann die Vorträge der DQS auf die eigene Agenda setzen.DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von ManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) als Deutschlands erster Managementsystem-Zertifizierer gegründet.Als einziger großer Zertifizierer fokussiert sie auf Managementsysteme und Prozesse und nimmt hier seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. So hat die DQS 1986 das deutschlandweit erste Zertifikat nach ISO 9001, der weltweit bedeutendsten Norm für Managementsysteme, ausgestellt.Mit ihren Auditdienstleistungen verfolgt sie die Zielsetzung, ihren Kunden - über eine Bewertung der Konformität mit Normen hinaus - Impulse für Verbesserungspotenzial zu geben. Hierfür setzt die DQS freiberufliche, hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte als Auditoren ein. Diese repräsentieren alle Bereiche von Industrie und Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und des Gesundheits- und Sozialwesens.Die DQS GmbH ist Teil der internationalen DQS Gruppe, die in mehr als 60 Ländern mit 85 Geschäftsstellen vertreten ist. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 3.300 Mitarbeiter - davon rund 2.500 Auditoren - und erzielte in 2019 einen Umsatz von 144 Millionen Euro. Mit über 65.000 zertifizierten Standorten in 130 Ländern zählt die DQS Gruppe zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. (Stand Mai 2020)Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104526/4761406