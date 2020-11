Mit Nordex konnten Anleger ihren Einsatz in nur sechs Wochen nahezu verdreifachen. DER AKTIONÄR hat in der Ausgabe 41/20 einen besonders attraktiven Turbo-Call auf den deutschen Windturbinenbauer empfohlen. Die außerordentliche gute Nachrichtenlage konnten den Wert zuletzt stark beflügeln, was wiederum den Schein regelrecht explodieren ließ.Die Nordex-Aktie brach am Montag nun endgültig aus ihrer Dreiecksformation aus, die sie bereits seit dem Corona-Tief Mitte März ausgebildet hatte. Zuvor kam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...