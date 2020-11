Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von Legal & General Investment Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem L&G Clean Energy UCITS ETF (ISIN IE00BK5BCH80/ WKN A2QFEN) würden Anleger in Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Energiegewinnung weltweit investieren. Berücksichtigt würden dabei nicht nur Produzenten erneuerbarer Energien, sondern alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette wie Zulieferer und Stromanbieter in den Bereichen Wind-, Solar- und Wasserenergie sowie Erdwärme. ...

