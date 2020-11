Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenhilfe beantragten, betrug in der Woche bis zum 6. November 0,709 Millionen, verglichen mit 0,751 Millionen in der Vorwoche. Die heutige Zahl lag unter den Markterwartungen von 0,735 Millionen. Es ist die vierte Woche in Folge mit Anträgen unter 800.000. Die heutige Zahl liegt jedoch immer noch weit über 665.000, die auf dem Höhepunkt der Großen Rezession ...

