NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 10 800 auf 12 200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Anbetracht der marktführerenden Stellung, der Rentabilität und der Bewertung der Aktie blicke er weiter konstruktiv auf die Aktie des Essenslieferdienste, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In der Branche rücke vermehrt der Handel mit Lebensmitteln ins Blickfeld./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 17:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 19:05 / ET

