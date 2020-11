Mit dem Start von Sonos Radio hat Sonos die Radiowelt für sich entdeckt. Jetzt wurde der erste kostenpflichtige Service angekündigt, mit dem Sonos noch mehr Nutzer erreichen will. Am 21. April 2020 ging Sonos Radio an den Start. Seit dem 3. Juni ist der Dienst auch in Deutschland verfügbar. Über 60.000 verschiedene Radiosender stehen Nutzern der Sonos-Soundsysteme seitdem kostenfrei zur Verfügung. Diese Sammlung wird das Unternehmen nun nach eigenen Angaben noch weiter ausbauen und verbessern. Allerdings gegen einen Aufpreis, dafür aber ohne Werbung. "Sonos Radio HD" ...

