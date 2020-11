Gent, Belgien (ots/PRNewswire) - Ab sofort ergänzt der SafeDistance-Wearable des Genter Unternehmen Lopos den weltweiten Zone-Check-Service von PwC. Ausgerüstet mit u. a. einem Verwaltungsmodul und einer Kontaktnachverfolgungs-App unterstützt Zone Check den Fortbestand der Betriebsaktivität bei der Einführung von Corona-Maßnahmen. Der Zone-Check-Service dient dazu, eine kontrollierte Rückkehr an den Arbeitsplatz zu gewährleisten.Der Wearable ermöglicht die Einhaltung der Abstandsregeln an Orten, an denen die Nutzung von Smartphones verboten, eingeschränkt oder unpraktisch ist, beispielsweise in vielen Produktionsbetrieben, Logistikzentren und Pflegeinrichtungen. Die Wearables von Lopos wurden komplett in das Zone-Check-Angebot von PwC integriert und garantieren einen einwandfreien Datenaustausch."Bei der Arbeit vergessen viele Leute schnell, dass sie Abstand einhalten müssen. Wir stellen unseren Kunden von Zone Check jetzt einen Kleinstcomputer bereit, der ihre Mitarbeiter sofort benachrichtigt. Diese können interne und behördliche Anweisungen dann besser befolgen. Das Gerät ist robust, sicher und benutzerfreundlich. Man kann es am Lanyard oder an einem Gürtelclip befestigen. Das Tool wurde vollumfänglich in unsere Zone-Check-Plattform für die anonymisierte Nachverfolgung von Kontakten bei einer Corona-Infektion integriert", sagt Günther Reimann, Abteilungsleiter für Strategy& bei der PwC-Gruppe. "Wir sind der Meinung, dass Lopos einen Wearable auf den Markt gebracht hat, der präzise und zuverlässig arbeitet und eingestellt werden kann."Das Lopos-Gerät warnt Anwender durch vibrierende, optische und/oder akustische Signale, wenn der erforderliche Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird. Die in diesem Gerät eingebaute Technologie gewährleistet Präzision bis auf 15 cm und eine klar definierte Sicherheitszone ohne Fehlalarme.Durch die Verwendung der innovativen UWB-Breitbandtechnologie garantiert Lopos eine Genauigkeit bis auf wenige Zentimeter und eine lange Batterielebensdauer. Die Wearables unterstützen auch komplexe Alarmlogiken und Kunden können verschiedene Alarmmuster einstellen. Anwender können zum Beispiel durch ein Licht gewarnt werden, wenn sie sich anderen Personen bis auf 2 Meter nähern, durch Vibrationen und einen lauten Signalton, wenn sie sich in 1,60 Meter Entfernung befinden, oder durch Vibrationen und ein Lichtsignal, wenn Kollegen nur mehr 1,25 Meter Abstand einhalten würden.Dieses SafeDistance-Gerät zeichnet keine Anwenderdaten auf und garantiert also den Datenschutz. Die Kontaktnachverfolgung beruht auf den Standortdaten und Seriennummern der Geräte und steht im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).Ein Bild des SafeDistance-Wearable von Lopos können Sie hier downloaden (http://www.lopos.be/wp-content/uploads/2020/10/lopos-scaled.jpg).Für ein kurzes Präsentationsvideo klicken Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=z7E6BqNsYLk).Erfahren Sie mehr über Zone Check in der Fallstudie (https://www.youtube.com/watch?v=DNYfDQq9vI8&feature=youtu.be) einer deutschen Firma und in einem Video (https://www.youtube.com/watch?v=copFIm4avt0&feature=youtu.be).Über LoposLopos wurde im Oktober 2019 als Spin-off der Universität Gent und Imec gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Ortungsdienste und Fernüberwachung in Echtzeit spezialisiert. Diese Technologien können ebenfalls für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Das in Gent ansässige Unternehmen arbeitet für Kunden in der ganzen Welt. Besuchen Sie lopos.be (https://www.lopos.be/).Lopos bvJen Rossey, CEOTelefon +329 396 60 11 / info@lopos.be Über PwCPwC will das Vertrauen in die Gesellschaft fördern und große Probleme lösen. Das Netzwerk von PwC besteht aus Unternehmen in 157 Ländern und beschäftigt 284.000 Mitarbeiter, die hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Sicherheit, Unternehmens- und Steuerberatung bieten. Besuchen Sie pwc.com (https://www.pwc.com/) für zusätzliche Informationen.Über Strategy&Strategy& ist ein weltweites, einzigartig aufgestelltes Beratungsunternehmen, das die bestmögliche Zukunftsstrategie für seine Klienten realisiert. Bauend auf Differenzierung durch Kernkompetenzen und genauestens auf die Unternehmensorganisation abgestimmt. Als Geschäftseinheit von PwC entwickeln wir jeden Tag erfolgreiche Systeme für mehr Wachstum. Wir kombinieren unsere Weitsicht mit konkretem Know-how und technologischem Verstand im globalen Maßstab, um Kunden in ihren Wandlungsprozessen schnell helfen zu können.Original-Content von: Lopos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150222/4761520