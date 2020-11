DJ Strombörse EEX plant finanziell abgerechnete Erdgasfutures

BERLIN (Dow Jones)--Die Strombörse European Energy Exchange (EEX) will im ersten Quartal 2021 finanziell abgerechnete Erdgasfutures auf den European Gas Spot Index (EGSI) einführen. Damit verbunden soll auch der Handel von Preisunterschieden zwischen den neuen Gasfutures und den bestehenden finanziellen Stromfutures, den sogenannten Spark Spreads, angeboten werden, teilte die Tochter der Deutschen Börse mit. Geplant sind sie diese Produkte für die deutschen, niederländischen und österreichischen Marktgebiete.

Die finanziellen Erdgasfutures sollen die gesamte Terminkurve abdecken, von kurzfristigen Fälligkeiten (Tage, Wochenende and Woche) bis hin zu langfristigen Fälligkeiten (Monat, Quartal, Halbjahr und Jahr). Mit den finanziell abgerechneten Futures will die EEX den Zugang zu ihren europäischen Gasmärkten insbesondere für Teilnehmer aus dem Finanzmarktumfeld erleichtern, die keine physische Erfüllung benötigen, aber eine langfristige Preisabsicherung gegen einen etablierten Index, den EGSI-Index, vornehmen wollen.

"Damit vereinfachen wir das Hedging von Gaskraftwerken und tragen dazu bei, dass die Teilnehmer im Strom- und Gasmarkt von der Liquidität beider Märkte profitieren, was die Integration dieser Märkte beschleunigt", erklärte Chief Operating Officer Steffen Köhler. Mit dem Hedging schließen Energieunternehmen lange im Voraus Lieferverträge ab und sichern sich so gegen stark schwankende Preise in der Zukunft ab.

