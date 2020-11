Das Bundesamt hat zudem seine Marktanalyse aktualisiert. Darin bekräftigt es seine Aussage, dass der verpflichtende Smart-Meter-Rollout beginnen kann. Für die EEG-Anlagen ist der Zwangsausbau erst einmal ausgesetzt, könnte aber ab Februar 2021 dann auch kommen.Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat ein weiteres Smart-Meter-Gateway zertifiziert. In diesem Zuge sei auch die Marktanalyse nach dem Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (MsbG) aktualisiert und veröffentlicht worden, hieß es am Donnerstag. Wie bereits in ...

