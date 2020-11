BERLIN (dpa-AFX) - Zubegleiter sehen sich nach Gewerkschaftsangaben immer wieder mit Konflikten bei der Kontrolle der Maskenpflicht in den Zügen ausgesetzt. So würden Kollegen von Maskenverweigerern gefilmt und öffentlich denunziert, sagte Vorstandsmitglied Kristian Loroch am Donnerstag bei einer Tagung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. "Wir kriegen mit, dass die Gesellschaft sich spaltet."

Loroch kritisierte Versuche von Verkehrsverbünden, die Kontrolle und Durchsetzung der Maskenpflicht auf die Zugbegleiter abzuwälzen, die "kleinsten Rädchen im System". Dies sei Aufgabe der Staatsgewalt. Der Vorstand werde das Thema Sicherheit stärker ins Zentrum seiner Arbeit stellen, kündigte Loroch bei einem außerordentlichen digitalen Gewerkschaftstag an.

Im Zentrum stand die Wahl eines neuen Vorsitzenden für die größte Bahn-Gewerkschaft. Der bisherige Vizechef Klaus-Dieter Hommel will die Gewerkschaft in den nächsten zwei Jahren führen. Die 300 Delegierten sind zur Briefwahl aufgerufen.

Angesichts der Corona-Krise und der Digitalisierung müssten Arbeit und Mitbestimmung neu gedacht werden, sagte Hommel. Er hob den Tarifabschluss mit der Deutschen Bahn hervor.

Der Vertrag sieht angesichts milliardenschwerer Einnahmeverluste vergleichsweise geringe Engeltsteigerungen vor, enthält dafür aber eine Beschäftigungsgarantie. "Wir haben verantwortlich gehandelt", sagte Hommel. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hatte am Mittwoch eine vergleichbare Regelung abgelehnt.