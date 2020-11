Die Aktie von Berkshire Hathaway ist mit einem starken Kurssprung nach oben in die Woche gestartet. Auch in den vergangenen Tagen hat sich der Wert von seiner starken Seite gezeigt, sodass das Allzeithoch wieder in greifbarer Nähe ist. Die Charttechnik verrät, wie es jetzt für das Unternehmen des Star-Investors Warren Buffett weitergehen könnte.Mit den hervorragenden Q3-Zahlen, die das Unternehmen am Freitag nach Handelsschluss gebracht hatte, wurde die Aktie stark beflügelt. Am Montag startete ...

