Der EUR/USD wird wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen innerhalb der Range 1,1720-1,1880 gehandelt werden, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Wir erwarteten gestern, dass der EUR 'in einer unteren Range von 1,1775/1,1855 handeln würde', aber er durchbrach die 1,1775, fiel auf 1,1744 und erholte sich dann ...

