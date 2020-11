Bei manchen Experten liest man, dass die Weltwirtschaft implodieren könnte, die Blase platzen könnte. Aber selbst wenn man die Crashpropheten außer Acht lässt, so könnten die Edelmetalle, allen voran Gold doch erst am Anfang eines großen Preisanstieges stehen. Ob es überhaupt möglich sein wird den großen globalen Schuldenberg abzutragen und auch ob dies überhaupt gewollt und geplant ist, steht in den Sternen. Tatsache aber ist, dass die allmähliche Vernichtung des Fiatgeldes nichts am bleibenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...