An der Aktie von Geratherm Medical wären wir in den vergangenen Jahren beinahe verzweifelt, so häufig gab es Verschiebungen oder andere Sonderbelastungen in einzelnen Geschäftsbereichen. Mit Corona schien der Small Cap plötzlich aber den super Trigger zu haben, immerhin bietet Geratherm unter anderem Fieberthermometer an und ist im Bereich Lungenfunktionsdiagnose aktiv. Gerade letzterer Bereich verspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...